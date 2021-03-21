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Москвичей предупредили о пробуждении летучих мышей

Константин Зорниченко
Сегодня в 10:33

Летучие мыши в Москве выйдут из зимней спячки в конце марта или в апреле. Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте мэра столицы.

В тексте говорится, что обычно спячка рукокрылых продолжается в течение шести-восьми месяцев — до мая. Если весна окажется теплой, то летучие мыши могут проснуться и раньше.

В Москве встречаются шесть видов летучих мышей это двухцветный кожан, Рыжая вечерница, бурый ушан, лесной нетопырь, водяная ночница и ночница Брандта. Все они занесены в столичную Красную книгу.

«Селятся рукокрылые в жилых и заброшенных зданиях, на старых балконах, чердаках, в расщелинах коры и поврежденных деревьях. Специалисты Мосприроды отмечают, что в летнее время их можно увидеть в столичных природных парках, например в Измайловском и Битцевском», — говорится в сообщении.

Эксперты заявили, что среди всех видов летучих мышей только три действительно могут пить кровь — все они обитают в Центральной и Южной Америке. В основном они насекомоядные, и каждая особь за час съедает более 200 вредных для человека насекомых. Кроме того, они охотятся на птиц, ящериц и лягушек.

В октябре прошлого года специалисты Роспотребнадзора нашли коронавирусы у обитающих в России летучих мышей. По словам экспертов, рукокрылые не опаснее других диких животных — лис или ежей, которые также могут быть переносчиками опасных для человека заболеваний. Чтобы защитить себя, достаточно не трогать летучих мышей и не разорять места их обитания.

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