Лана Дель Рей анонсировала новый альбом «Rock Candy Sweet». Да, ее предыдущий альбом вышел позавчера

«Просто хочу еще раз поблагодарить вас за такие добрые статьи, как эта, и за то, что вы напомнили мне, что моя карьера была построена на присвоении чужой культуры и романтизации домашнего насилия. Я продолжу оспаривать эти заявления в своей следующей пластинке», — написала исполнительница.

В январе артистка показала обложку своего альбома «Chemtrails Over the Country Club», за которую ее обвинили в дискриминации небелых людей. На фотогорафии Лана запечатлена в окружении своих, как выяснилось позднее, близких подруг, среди которых не оказалось ни одной темнокожей девушки. Подписчики певицы, не знавшие о принципе выбора моделей для фотографии, осудили отсутствие на ней разнообразных лиц. Певице пришлось объясняться перед поклонниками. «Это не было намеренно, здесь мои лучшие друзья, раз уж вы спрашиваете», — пояснила артистка. Она также отметила, что на фото все же есть цветные люди: ее подруги Валери, Алекс, Дакота и Татьяна, имеющие мексиканские корни.

Полноформатник «Chemtrails Over the Country Club» вышел 19 марта. На нем 11 песен, из которых в качестве синглов вышли три трека: «Let Me Love You Like a Woman», заглавная песня пластинки и «White Dress».