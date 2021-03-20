King Gizzard & The Lizard Wizard показали свой недавний концерт. Они сыграли перед живой публикой!

Выступление состоялось 26 февраля в Мельбурне в зале Sidney Myer Music Bowl перед живой публикой. Коллектив смог провести выступление благодаря низкому уровню распространения коронавируса в Австралии.

Австралийская группа King Gizzard & The Lizard опубликовала запись своего недавнего концерта. Ее можно посмотреть на ютьюбе .

Артисты отыграли полуторачасовой сет, во время которого исполнили 18 песен. Это был уже третий концерт группы в 2021 году и с момента, когда была объявлена пандемия коронавируса во всем мире. По данным Setlist.fm музыканты не давали полноценных выступлений перед публикой с 21 февраля прошлого года.

За день до съемок шоу в Мельбурне King Gizzard & The Lizard Wizard выпустили альбом «L.W.». — вторую часть дилогии «K.G.L.W.». Первая глава, «K​.​G.», вышла в ноябре прошлого года.