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King Gizzard & The Lizard Wizard показали свой недавний концерт. Они сыграли перед живой публикой!

Константин Зорниченко
Сегодня в 21:28

Австралийская группа King Gizzard & The Lizard опубликовала запись своего недавнего концерта. Ее можно посмотреть на ютьюбе.

Выступление состоялось 26 февраля в Мельбурне в зале Sidney Myer Music Bowl перед живой публикой. Коллектив смог провести выступление благодаря низкому уровню распространения коронавируса в Австралии.

Артисты отыграли полуторачасовой сет, во время которого исполнили 18 песен. Это был уже третий концерт группы в 2021 году и с момента, когда была объявлена пандемия коронавируса во всем мире. По данным Setlist.fm музыканты не давали полноценных выступлений перед публикой с 21 февраля прошлого года.

За день до съемок шоу в Мельбурне King Gizzard & The Lizard Wizard выпустили альбом «L.W.». — вторую часть дилогии «K.G.L.W.». Первая глава, «K​.​G.», вышла в ноябре прошлого года.

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