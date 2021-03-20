Турция вышла из Стамбульской конвенции о борьбе с насилием в отношении женщин

Турция объявила о выходе из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин. Президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал соответствующий указ, опубликованный в официальной правительственной газете Resmî Gazete.

Эрдоган не пояснил мотивов решения, сообщает AP. Ранее его однопартийцы потребовали пересмотреть положения соглашения. По их словам, оно одобряет развод и подрывает традиционные семейные ценности.

При этом вице-президент Фуат Октай пообещал, что Турция продолжит борьбу по защите прав женщин.

Конвенция, принятая в Стамбуле 11 мая 2011 года, стала первым европейским соглашением по борьбе с домашним насилием. В документе, который подписали 47 стран Совета Европы, психологическое, физическое и сексуальное насилие, принудительные аборт, брак и стерилизацию, а также сексуальные домогательства квалифирцируются как уголовные преступления. Россия соглашение не ратифицировала.

В начале месяца Верховный суд России определил, что нельзя удовлетворять иски о защите чести обвиненных в сексуальном насилии мужчин только на том основании, что их за это не судили. В 2019 году журналистка Екатерина Федорова обвинила бизнесмена Алексея Мигунова в изнасиловании, после чего он подал к ней иск о защите чести и выиграл. Теперь это решение отменили.