перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
King Gizzard & The Lizard Wizard показали свой недавний концерт. Они сыграли перед живой публикой! 21:28
ninocare/Pixabay Турция вышла из Стамбульской конвенции о борьбе с насилием в отношении женщин
Турция вышла из Стамбульской конвенции о борьбе с насилием в отношении женщин 21:00
«Архнадзор» раскритиковал реставрацию большой биологической аудитории МГУ 20:28
Извержение вулкана в Исландии, рейтинг счастливых стран и другие новости дня 19:13 Дайджест
Popoff Kitchen 20 марта отметит день рождения гала-ужином в московском клубе District 27 18:52
Финляндия снова заняла первое место в рейтинге самых счастливых стран мира 17:27
Jakob Härter/Flickr «Преступленіе и наказаніе»: Илон Маск отреагировал на новость о подготовке кибератаки на завод Tesla
«Преступленіе и наказаніе»: Илон Маск отреагировал на новость о подготовке кибератаки на завод Tesla 16:56
Spotify запустил сервис для подсчета выплат артистам 16:38
Художник «разломал» фасад старинного палаццо во Флоренции. На самом деле, это иллюзия 16:08
Художница продала цифровую модель дома за 500 тысяч долларов через NFT 15:23
Олимпиада в Токио пройдет без иностранных зрителей. Организаторы боятся роста заражений COVID-19 14:46
Lana Del Rey/YouTube Лана Дель Рей работает в закусочной в клипе «White Dress»
Лана Дель Рей работает в закусочной в клипе «White Dress» 14:05
Ученые хотят изучить распространение COVID-19 с помощью Bluetooth-вируса 13:43
Ученые: в Северном полушарии Земли наступает астрономическая весна 13:26
Сын Граймс и Илона Маска сочинил первый трек. Певица считает, это «огонь» 13:05
Москва первой запустит выдачу электронных паспортов в декабре 2021 года 12:20
В России выявили 9632 новых случая коронавируса 11:26
Michael Tikhonoff/Flickr Опрос: больше полумиллиона россиян отказались от бумажных чеков при покупке
Опрос: больше полумиллиона россиян отказались от бумажных чеков при покупке 10:49
Американский суд приговорил россиянина к 10 годам заключения за кибермошенничество 9:39
Иностранцам запретили владеть земельными участками в Крыму. В регионе их больше 11 тыс. 8:39
Отключить рекламу

Турция вышла из Стамбульской конвенции о борьбе с насилием в отношении женщин

Константин Зорниченко
Сегодня в 21:00

Турция объявила о выходе из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин. Президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал соответствующий указ, опубликованный в официальной правительственной газете Resmî Gazete.

Эрдоган не пояснил мотивов решения, сообщает AP. Ранее его однопартийцы потребовали пересмотреть положения соглашения. По их словам, оно одобряет развод и подрывает традиционные семейные ценности.

При этом вице-президент Фуат Октай пообещал, что Турция продолжит борьбу по защите прав женщин.

Конвенция, принятая в Стамбуле 11 мая 2011 года, стала первым европейским соглашением по борьбе с домашним насилием. В документе, который подписали 47 стран Совета Европы, психологическое, физическое и сексуальное насилие, принудительные аборт, брак и стерилизацию, а также сексуальные домогательства квалифирцируются как уголовные преступления. Россия соглашение не ратифицировала.

В начале месяца Верховный суд России определил, что нельзя удовлетворять иски о защите чести обвиненных в сексуальном насилии мужчин только на том основании, что их за это не судили. В 2019 году журналистка Екатерина Федорова обвинила бизнесмена Алексея Мигунова в изнасиловании, после чего он подал к ней иск о защите чести и выиграл. Теперь это решение отменили.

События недели на afisha.ru
боевик
Никто
Звезда «Лучше звоните Солу» не щадит людей в фильме Ильи Найшуллера
приключение
Пальма
Вторая картина Домогарова-младшего, теперь о верной овчарке
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
фантастика
Пара из будущего
Озлобленные друг на друга Бурунов и Аронова путешествуют во времени
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
мультфильм
Райя и последний дракон
Приключенческий мультфильм об отважной воительнице и редких драконах

Другие материалы по темам

Теги
Совет Европы
Люди
Реджеп Эрдоган
Екатерина Федорова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить