«Архнадзор» раскритиковал реставрацию большой биологической аудитории МГУ

Активисты пояснили, что согласно проекту компании «Рыжков и Ко», исполнитель должен был отреставрировать деревянные пюпитры и сиденья амфитеатра в помещении. Вместо этого пюпитры не «аккуратно подготовили к реставрации», а «хаотично демонтировали и сбросили в кучу». Некоторые парты были вывезены.

Градозащитное движение «Архнадзор» раскритиковало ремонт большой биологической аудитории в МГУ им. Ломоносова. Общественники опубликовали обращение в департамент культурного наследия Москвы с просьбой проверить реставрационные работы и приостановить их до окончания проверки.

«В МГУ пришли варвары: в монументальных аудиториях Биолого-почвенного факультета разгром, крепчайшие парты-пюпитры выбрасываются в мусорные контейнеры, глазам больно», — заявили в «Архнадзоре».

Градозащитники рассказали, что работники скалывали шпаклевку со стен топорами, когда это нужно было делать, по их мнению, при помощи долота и молотка, чтобы не допустить сильных ударов по поверхности.

15 марта состоялось собрание по вопросу ремонта аудитории, в котором участвовали представители университета и департамента культурного наследия Москвы. В студсовете биофака МГУ отметили, что работы решили провести по причине «нереставрируемости» некоторых деталей интерьера, который включен в паспорт охраны культурного наследия.

Контролем за ремонтом занимается специально созданная комиссия, которая может наложить вето на изменения. Студсовет подготовил форму, в которой учащиеся могут внести пожелания по реставрации. Кроме того, просьбы можно направить по этому адресу электронной почты — для этого в теме нужно указать: «Для комиссии по контролю за ремонтными работами».

По данным студсовета, более 40% интерьера будет сделано из того же материала, что и раньше. Нижняя часть парт должна быть воссоздана, а верхняя — сделана из сосны.

В начале месяца «Архнадзор» сообщил о сносе бывшего училища имени принца Петра Ольденбургского в Немецкой слободе в Москве. Оно не имело статуса памятника истории и архитектуры, но находилось на территории объединенной охранной зоны объектов культурного наследия. Рядом со зданием не было информационного щита с описанием проводимых работ, что, по словам градозащитников, противоречит нормам сноса и строительства в Москве.