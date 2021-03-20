Извержение вулкана в Исландии, рейтинг счастливых стран и другие новости дня

Вступил в силу закон, запрещающий иностранцам владеть земельными участками в Крыму. Ограничение распространяется на 19 муниципальных образований Крыма из 25.

В Исландии началось извержение вулкана Фаградальсфьядль. Власти объявили в стране режим ЧС.

Суд в США приговорил россиянина Сергея Медведева к 10 годам заключения за кибермошенничество. Его группировка скупала и продавала персональные данные, кредитные карты и вредоносные программы.

Москва первой в России запустит выдачу электронных паспортов в декабре 2021 года. Жители других регионов получат такую возможность не позднее 1 июля 2023 года.

Финляндия четвертый раз подряд заняла первое место в рейтинге самых счастливых стран мира. Россия в этот раз оказалась на 76-й позиции.

Оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио официально заявил, что на трибуны не допустят иностранных болельщиков. Купившим билеты возместят средства.

В России выявили 9632 новых случая коронавируса. Вылечились 11 279 человек, умерли 392 пациента.

Журналисты РБК провели опрос, согласно которому более 500 тыс. человек отказались от бумажных чеков при покупке. Вместо этого посетители магазинов получают отчет в приложениях.

В Московском планетарии сообщили, что 20 марта в Северном полушарии Земли наступает астрономическая весна. Продолжительность светового дня теперь становится больше ночи.

Певица Граймс рассказала, что ее сын X AE A-XII сочинил свой первый трек. Это вышло случайно, но артистке понравилось.

Лана Дель Рей выпустила клип на песню «White Dress». Это третий сингл с ее нового альбома «Chemtrails over the Country Club».

Студия Morgan Creek снимет новый фильм об Эйсе Вентуре. О чем расскажет картина и будет ли она продолжением фильмов 1990-х годов с Джимом Керри, пока не разглашается.