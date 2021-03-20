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«Архнадзор» раскритиковал реставрацию большой биологической аудитории МГУ 20:28
Извержение вулкана в Исландии, рейтинг счастливых стран и другие новости дня 19:13 Дайджест
Popoff Kitchen 20 марта отметит день рождения гала-ужином в московском клубе District 27 18:52
Финляндия снова заняла первое место в рейтинге самых счастливых стран мира 17:27
Jakob Härter/Flickr «Преступленіе и наказаніе»: Илон Маск отреагировал на новость о подготовке кибератаки на завод Tesla
«Преступленіе и наказаніе»: Илон Маск отреагировал на новость о подготовке кибератаки на завод Tesla 16:56
Spotify запустил сервис для подсчета выплат артистам 16:38
Художник «разломал» фасад старинного палаццо во Флоренции. На самом деле, это иллюзия 16:08
Художница продала цифровую модель дома за 500 тысяч долларов через NFT 15:23
Олимпиада в Токио пройдет без иностранных зрителей. Организаторы боятся роста заражений COVID-19 14:46
Lana Del Rey/YouTube Лана Дель Рей работает в закусочной в клипе «White Dress»
Лана Дель Рей работает в закусочной в клипе «White Dress» 14:05
Ученые хотят изучить распространение COVID-19 с помощью Bluetooth-вируса 13:43
Ученые: в Северном полушарии Земли наступает астрономическая весна 13:26
Сын Граймс и Илона Маска сочинил первый трек. Певица считает, это «огонь» 13:05
Москва первой запустит выдачу электронных паспортов в декабре 2021 года 12:20
В России выявили 9632 новых случая коронавируса 11:26
Michael Tikhonoff/Flickr Опрос: больше полумиллиона россиян отказались от бумажных чеков при покупке
Опрос: больше полумиллиона россиян отказались от бумажных чеков при покупке 10:49
Американский суд приговорил россиянина к 10 годам заключения за кибермошенничество 9:39
Иностранцам запретили владеть земельными участками в Крыму. В регионе их больше 11 тыс. 8:39
В Исландии началось извержение вулкана Фаградалсфьяль. В стране объявлен режим ЧС 5:00
Киностудия Morgan Creek снимет новый фильм об Эйсе Вентуре 4:03
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Дайджест

Извержение вулкана в Исландии, рейтинг счастливых стран и другие новости дня

Константин Зорниченко
Сегодня в 19:13

Вступил в силу закон, запрещающий иностранцам владеть земельными участками в Крыму. Ограничение распространяется на 19 муниципальных образований Крыма из 25.

В Исландии началось извержение вулкана Фаградальсфьядль. Власти объявили в стране режим ЧС.

Суд в США приговорил россиянина Сергея Медведева к 10 годам заключения за кибермошенничество. Его группировка скупала и продавала персональные данные, кредитные карты и вредоносные программы.

Москва первой в России запустит выдачу электронных паспортов в декабре 2021 года. Жители других регионов получат такую возможность не позднее 1 июля 2023 года.

Финляндия четвертый раз подряд заняла первое место в рейтинге самых счастливых стран мира. Россия в этот раз оказалась на 76-й позиции.

Оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио официально заявил, что на трибуны не допустят иностранных болельщиков. Купившим билеты возместят средства.

В России выявили 9632 новых случая коронавируса. Вылечились 11 279 человек, умерли 392 пациента.

Журналисты РБК провели опрос, согласно которому более 500 тыс. человек отказались от бумажных чеков при покупке. Вместо этого посетители магазинов получают отчет в приложениях.

В Московском планетарии сообщили, что 20 марта в Северном полушарии Земли наступает астрономическая весна. Продолжительность светового дня теперь становится больше ночи.

Певица Граймс рассказала, что ее сын X AE A-XII сочинил свой первый трек. Это вышло случайно, но артистке понравилось.

Лана Дель Рей выпустила клип на песню «White Dress». Это третий сингл с ее нового альбома «Chemtrails over the Country Club».

Студия Morgan Creek снимет новый фильм об Эйсе Вентуре. О чем расскажет картина и будет ли она продолжением фильмов 1990-х годов с Джимом Керри, пока не разглашается.

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