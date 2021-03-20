Popoff Kitchen 20 марта отметит день рождения гала-ужином в московском клубе District 27

Сегодня, 20 марта, Popoff Kitchen проведет гала-ужин в District 27. Сообщество отмечает свое четырехлетие.

На вечеринке выступят как главные герои «Кухни», включая Кирилла Шаповалова и Séxstasy, так и большие гости: среди них Наташа Абель и София Родина. Выступления также дадут Ma Sha, Рома Пташенко, Moonoton, Коля Риш и Raumtester.

«На гала-ужине не обойдётся без сюрпризов и приятных неожиданностей: в программе визуальо-гастрономическое шоу, зона-лабиринт для слепой дегустации и обновленное Bístro», — рассказали организаторы.

До полуночи вход будет стоить 1200 рублей, а после — 1500, оплата только наличными. Начало в 23.00.

Все подробности можно узнать на странице ивента в фейсбуке.