Финляндия снова заняла первое место в рейтинге самых счастливых стран мира

Подразделение ООН по поиску решений для стабильного развития опубликовало ежегодный доклад World Happiness Report-2021. Первое место в рейтинге самых счастливых стран мира заняла Финляндия.

В топ-5 также также вошли Дания, Швейцария, Исландия и Нидерланды. Финляндия стала лидером рейтинга четвертый раз подряд.

Россия оказалась 76 месте, опустившись на три позиции с прошлого года. Тем временем Беларусь поместили на 75 строчку, а на 77-ую — Гонконг. Германия попала на 13 место, Великобритания — на 17-е, а США — на 19-е. Самые последние позиции, 147, 148 и 149, заняли Руанда, Зимбабве и Афганистан строчки соответственно.

Место в рейтинге рассчитывалось исходя из шести параметров — ВВП на душу населения, продолжительность жизни, щедрость, социальная поддержка, а также свобода и коррупция в части их влияния на принятие важных жизненных решений.

Ранее аналитики РИА «Новости» составили рейтинг городов России по качеству жизни 2020 года. Его возглавили Москва, Петербург и Московская область. По сравнению с 2019 годом, в первой десятке среди регионов положение ухудшилось только в Воронежской и Калининградской областях.