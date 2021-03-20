«Преступленіе и наказаніе»: Илон Маск отреагировал на новость о подготовке кибератаки на завод Tesla

Американский миллиардер и исполнительный директор компании Tesla Илон Маск прокомментировал новость медиа-проекта Teslarati о готовящейся кибератаке на компанию. Он написал название книги Федора Достоевского «Преступление и наказание» на дореволюционном русском языке.

В конце твита про Егора Крючкова, который планировал взломать компьютерную систему Tesla, издание добавило, что он «заплатит за свои преступления».