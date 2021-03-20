перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Spotify запустил сервис для подсчета выплат артистам 16:38
Художник «разломал» фасад старинного палаццо во Флоренции. На самом деле, это иллюзия 16:08
Художница продала цифровую модель дома за 500 тысяч долларов через NFT 15:23
Олимпиада в Токио пройдет без иностранных зрителей. Организаторы боятся роста заражений COVID-19 14:46
Lana Del Rey/YouTube Лана Дель Рей работает в закусочной в клипе «White Dress»
Лана Дель Рей работает в закусочной в клипе «White Dress» 14:05
Ученые хотят изучить распространение COVID-19 с помощью Bluetooth-вируса 13:43
Ученые: в Северном полушарии Земли наступает астрономическая весна 13:26
Сын Граймс и Илона Маска сочинил первый трек. Певица считает, это «огонь» 13:05
Москва первой запустит выдачу электронных паспортов в декабре 2021 года 12:20
В России выявили 9632 новых случая коронавируса 11:26
Michael Tikhonoff/Flickr Опрос: больше полумиллиона россиян отказались от бумажных чеков при покупке
Опрос: больше полумиллиона россиян отказались от бумажных чеков при покупке 10:49
Американский суд приговорил россиянина к 10 годам заключения за кибермошенничество 9:39
Иностранцам запретили владеть земельными участками в Крыму. В регионе их больше 11 тыс. 8:39
В Исландии началось извержение вулкана Фаградалсфьяль. В стране объявлен режим ЧС 5:00
Киностудия Morgan Creek снимет новый фильм об Эйсе Вентуре 4:03
Премьера Норвегии обвинили в нарушении антиковидных правил из‑за трех лишних гостей на юбилее 3:33
Team Coco/YouTube Шэрон Стоун убедили сняться без белья в скандальной сцене из «Основного инстинкта» путем обмана
Шэрон Стоун убедили сняться без белья в скандальной сцене из «Основного инстинкта» путем обмана 1:54
Дэниел Рэдклифф сыграет вместе с Сандрой Баллок в фильме «Затерянный город Д» 0:35
Петар Мартич ответил на обвинения Анны Зосимовой в физическом и психологическом насилии Обновлено в 0:02
На Amazon Prime Video выйдет документальный фильм о певице Pink Вчера в 23:22
Отключить рекламу

Художник «разломал» фасад старинного палаццо во Флоренции. На самом деле, это иллюзия

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:08

Французский художник-авангардист JR представил работу под названием «Рана» («La Ferita») на фасаде палаццо Строцци эпохи Ренессанса, где сейчас расположена художественная галерея.

28-метровая трещина, которую JR нарисовал на стене старинного дворца, создает иллюзию — будто здание разваливается на две части. Сквозь разлом видно несколько экспонатов внутри палаццо — картины «Весна» и «Рождение Венеры» Сандро Боттичелли. Правда, стоят они в соседней галерее Уффици.

Это совместный проект JR и руководства галереи. Его посыл — напомнить людям о том, что искусство продолжает существовать в условиях, когда музеи и выставки закрыты из‑за пандемии коронавируса.

Художник JR известен многими уличными инсталляциями, в которых он играет с воображением наблюдающих. Одну из его работ в прошлом году поместил на обложку журнал Time.

События недели на afisha.ru
боевик
Никто
Звезда «Лучше звоните Солу» не щадит людей в фильме Ильи Найшуллера
мультфильм
Райя и последний дракон
Приключенческий мультфильм об отважной воительнице и редких драконах
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
приключение
Пальма
Вторая картина Домогарова-младшего, теперь о верной овчарке
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
фантастика
Пара из будущего
Озлобленные друг на друга Бурунов и Аронова путешествуют во времени

Другие материалы по темам

Теги
Журнал Time
Люди
Сандро Боттичелли
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить