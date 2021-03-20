Художник «разломал» фасад старинного палаццо во Флоренции. На самом деле, это иллюзия

28-метровая трещина, которую JR нарисовал на стене старинного дворца, создает иллюзию — будто здание разваливается на две части. Сквозь разлом видно несколько экспонатов внутри палаццо — картины «Весна» и «Рождение Венеры» Сандро Боттичелли . Правда, стоят они в соседней галерее Уффици.

Французский художник-авангардист JR представил работу под названием «Рана» («La Ferita») на фасаде палаццо Строцци эпохи Ренессанса, где сейчас расположена художественная галерея.

Это совместный проект JR и руководства галереи. Его посыл — напомнить людям о том, что искусство продолжает существовать в условиях, когда музеи и выставки закрыты из‑за пандемии коронавируса.

Художник JR известен многими уличными инсталляциями, в которых он играет с воображением наблюдающих. Одну из его работ в прошлом году поместил на обложку журнал Time.