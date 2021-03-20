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Лана Дель Рей работает в закусочной в клипе «White Dress»

Константин Зорниченко
Сегодня в 14:05

Американская певица Лана Дель Рей выпустила клип на песню «White Dress». Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

В клипе, как и в самой песне артистка вспоминает о времени, когда работала официанткой. В видео сцены, где она принимает заказы в придорожной закусочной, сменяются кадрами, на которых девушка едет по шоссе на роликах. В конце прошлого года она рассказала, что повредила руку, проехавшись на роликах во время съемок клипе. Сейчас сложно сказать, действительно ли в клипе едет она, потому что девушку в кадре показывают в расфокусировке.

«White Dress» — третий сингл с альбома «Chemtrails over the Country Club», который вышел вчера. До этого у нее вышли композиции «Let Me Love You Like a Woman» и заглавный трек пластинки.

Перед выходом «Chemtrails over the Country Club» Лану Дель Рей обвинили в расизме из‑за обложки пластинки. На ней певица запечатлена в окружении своих, как выяснилось позднее, близких подруг, среди которых не оказалось ни одной темнокожей девушки. Подписчики певицы, не знавшие о принципе выбора моделей для фотографии, осудили отсутствие на ней разнообразных лиц.

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