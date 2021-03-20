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Ученые: в Северном полушарии Земли наступает астрономическая весна

Константин Зорниченко
Сегодня в 13:26

Сегодня, 20 марта, в Северном полушарии Земли наступает астрономическая весна. Об этом ТАСС сообщили в Московском планетарии.

Специалисты отметили, что сегодня — День весеннего равноденствия, после которого продолжительность светового дня становится больше ночи. 12 марта Солнце перешло из созвездия Водолея в созвездие Рыб и к настощему времени приблизилось к небесному экватору.

«В дни равноденствий Солнце одинаково освещает Северное и Южное полушарие, а терминатор (линия смены дня и ночи) точно проходит через Южный и Северный полюса, то есть по меридианам. Где бы вы ни находились на Земле в эти дни, на всей планете день равен ночи», — рассказали эксперты.

Вместе с астрономической весной в Северном полушарии, в Южном наступает астрономическую осень. На широте Москвы продолжительность дня за текущий месяц увеличится от 10 часов 46 минут до 13 часов 5 минут, а высота Солнца в полдень изменится с 26 до 38 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что начало весны в Москве будет прохладным, и слякоть сохранится до апреля. По его словам, календарная весна начнется со слабой оттепели, но экстремальных морозов при этом не будет.

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