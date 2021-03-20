Сын Граймс и Илона Маска сочинил первый трек. Певица считает, это «огонь»

Певица Граймс рассказала, что ее сын X AE A-XII сочинил свой первый трек. Об этом она сообщила в инстаграме.
Граймс опубликовала пост по случаю своего дня рождения, в котором показала, как ее сын играет на портативном синтезаторе. Ребенок, которого родители сокращенно называют «Эш» или «Экс», наиграл короткий отрывок музыки и поставил его на повтор.
«Малыш Экс сделал луп на моем синтезаторе? Скорее всего случайность, но, честно говоря, отыгранный им сет — супер огонь», — написала артистка.
Исполнительница также отметила, что полностью забыла про свой день рождения. Вспомнить об особенной дате ей помогли друзья.
Недавно Граймс открыла распродажу своего цифрового искусства через систему NFT. Некоторые произведения, которые она создала со своим братом Маком, сопровождаются специально записанной музыкой. Среди них треки «Mars Theme», «Ærythe» и «Anhedonia».