Сын Граймс и Илона Маска сочинил первый трек. Певица считает, это «огонь»

Певица Граймс рассказала, что ее сын X AE A-XII сочинил свой первый трек. Об этом она сообщила в инстаграме.

Граймс опубликовала пост по случаю своего дня рождения, в котором показала, как ее сын играет на портативном синтезаторе. Ребенок, которого родители сокращенно называют «Эш» или «Экс», наиграл короткий отрывок музыки и поставил его на повтор.