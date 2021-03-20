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Ученые хотят изучить распространение COVID-19 с помощью Bluetooth-вируса

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:43

Ученые из более чем семи университетов разработали программу Safe Blues с заранее зараженными компонентами. Они, подобно коронавирусу, должны распространяться между мобильными устройствами через Bluetooth, как биологический вирус распространяется между людьми. Об этом сообщает The Next Web.

В своей статье ученые заявили, что для проведения эксперимента нужна случайная группа людей, телефоны которых заранее заражены безопасным вирусом Safe Blues. Статистически количество и закономерность заражений от Bluetooth-вируса будут соответствовать тенденциям распространения реального вируса с долей погрешности.

Методы машинного обучения Safe Blues разработали с помощью математических имитационных моделей. На данный момент команда специалистов работает над пробной версией для Android в Оклендском университете, чтобы опробовать технологию в одном из кампусов учебного заведения.

«Мы считаем, что модель виртуального распространения вируса Safe Blues может внести большой вклад в наше понимание этой пандемии, а также будущих эпидемий в режиме реального времени», — уверяют они.

Похожую технологию с использованием Bluetooth-сигналов запустило правительство Австралии. Приложение COVIDSafe отслеживает цифровые «рукопожатия» между смартфонами пользователей поблизости. Оно хранит данные о местоположении человека, чтобы потом отследить передвижения и возможные контакты зараженного с другими. Правда, примеров удачного использования технологии не так много.

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