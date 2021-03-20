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Москва первой запустит выдачу электронных паспортов в декабре 2021 года

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:20

Жители Москвы смогут подать заявку на оформление электронного паспорта с 1 декабря 2021 года, тогда как остальные россияне получат такую возможность «по мере технической готовности» и не позднее 1 июля 2023 года. Об этом сообщается в проекте указа президента России.

Электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карточку с чипом по модели банковской. На нем будут храниться персональные и биометрические данные владельца — ФИО, фотография, папиллярные узоры пальцев, электронная подпись, дата рождения, регистрация по месту жительства и другая необходимая информация. После оформления электронного паспорта бумажный носитель станет недействительным.

Также гражданин сможет установить и активировать в МФЦ мобильное приложение (мобильный идентификатор гражданина), чтобы пластиковый носитель не приходилось брать с собой. Он будет выполнять те же функции паспорта.

О планах внедрения электронных паспортов МВД объявило в ноябре 2020 года. Это часть программы цифровой трансформации в экономике, социальной сфере и госуправлении, заявили в министерстве.

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