Американский суд приговорил россиянина к 10 годам заключения за кибермошенничество

Суд штата Невада приговорил 33-летнего россиянина Сергея Медведева к 10 годам тюремного заключения в США за киберпреступления в составе группы, суммарный ущерб которых составил 586 млн долларов. Об этом сообщает Минюст США.

В сообщении говорится, что Медведев, будучи сооснователем «транснациональной преступной группировки Infraud Organization», скупал и продавал персональные данные, кредитные карты и вредоносные программы. Министерство уточнило, что преступная деятельность организации охватывала 50 американских штатов. Медведев признал вину.

Вместе с ним к пяти годам приговорили выходца из Северной Македонии Марко Леопарда. Его признали виновным в нарушении закона о противодействии рэкету.

Согласно материалам суда, фирму Infraud Organization создали Сергей Медведев и украинец Святослав Бондаренко в 2014 году. К 2017 году максимальное количество участников составляло 10 тыс. человек.

В феврале 2018 года Сергея Медведева и еще 13 фигурантов арестовали в Таиланде по подозрению в незаконной интернет-деятельности. По данным следствия, онлайн-платформа Infraud торговала незаконными товарами и могла привести к ущербу в размере 2,2 млрд долларов. Infraud именовала себя «Министерством мошеннических дел» со слоганом «In Fraud We Trust» («На мошенничество уповаем») — пародией на официальный девиз США «In God We Trust».