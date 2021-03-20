Иностранцам запретили владеть земельными участками в Крыму. В регионе их больше 11 тыс.

С 20 марта вступил в силу закон о запрете лицам без гражданства, иностранным гражданам и юридическим лицам из других стран владеть землей в большей части Крыма. На это обратил внимание РБК.

Ограничение распространяется на 19 муниципальных образований Крыма (всего их 25). В их число входит Керчь, Ялта, Евпатория, Судак, 12 муниципалитетов Севастополя и другие районы полуострова.

Росреестр сообщил, что имущество иностранцев, которые не передали права на землю в установленный срок, подлежит принудительной продаже. Полученные деньги отойдут бывшему собственнику или в государственную собственность с возмещением владельцу стоимости имущества, которую определит суд.

По данным властей Крыма, в апреле 2020 года иностранцам принадлежали более 11,5 тыс. участков. Это граждане из 55 стран, большинство из которых украинцы. Среди иностранных собственников также граждане Белоруссии, Германии, Казахстана, Израиля, Литвы, Австралии, Сирии, Вьетнама, ОАЭ и Саудовской Аравии.

20 марта 2020 года Владимир Путин подписал указ, объявляющий большинство районов Крыма приграничными территориями, где иностранцы не могут владеть землей. Согласно Гражданскому кодексу, иностранцу необходимо передать права на землю в течение года с момента возникновения права собственности. В указе президента прописано, что этот срок начинается с момента издания документа.