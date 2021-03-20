В Исландии началось извержение вулкана Фаградалсфьяль. В стране объявлен режим ЧС

На юго-западе Исландии, в 40 километрах от столицы страны Рейкьявика, началось извержение вулкана Фаградалсфьяль. Об этом сообщила метеорологическая служба страны.
Извержение последовало за серией из более чем 20 тысяч подземных толчков на территории, где около 800 лет не отмечалось вулканической активности. На острове в связи с этим еще 17 марта ввели режим ЧС.
В стране временно приостановлены все входящие и исходящие рейсы из аэропорта Кеблавик. Кроме того, в районе вулкана перекрыты все основные дороги. Власти призвали жителей сохранять спокойствие и не приближаться к месту происшествия.
По мнению спасателей, «извержение произошло в лучшем месте из возможных с учетом потока лавы» и не представляет опасности для ближайшего к Фаградалсфьялю городу — Гриндавику.
Предположительно, вулканические газы распространятся на 50 километров вплоть до города Торлауксхебн. Каким будет объем выбросов, специалисты пока затрудняются ответить.