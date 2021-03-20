В Исландии началось извержение вулкана Фаградалсфьяль. В стране объявлен режим ЧС

Извержение последовало за серией из более чем 20 тысяч подземных толчков на территории, где около 800 лет не отмечалось вулканической активности. На острове в связи с этим еще 17 марта ввели режим ЧС.

На юго-западе Исландии, в 40 километрах от столицы страны Рейкьявика, началось извержение вулкана Фаградалсфьяль. Об этом сообщила метеорологическая служба страны.

В стране временно приостановлены все входящие и исходящие рейсы из аэропорта Кеблавик. Кроме того, в районе вулкана перекрыты все основные дороги. Власти призвали жителей сохранять спокойствие и не приближаться к месту происшествия.

По мнению спасателей, «извержение произошло в лучшем месте из возможных с учетом потока лавы» и не представляет опасности для ближайшего к Фаградалсфьялю городу — Гриндавику.

Предположительно, вулканические газы распространятся на 50 километров вплоть до города Торлауксхебн. Каким будет объем выбросов, специалисты пока затрудняются ответить.