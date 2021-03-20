Киностудия Morgan Creek снимет новый фильм об Эйсе Вентуре

Киностудия Morgan Creek совместно с компанией Amazon снимет новый фильм о частном детективе Эйсе Вентуре. Об этом сообщил Park Circus.

О чем расскажет картина и будет ли она продолжением фильмов 1990-х годов с Джимом Керри, пока не разглашается. Известно, что над сценарием ленты работают сценаристы еще одного хита с участием Керри — «Соника в кино».

«Мы очень взволнованы насчет развития серий „Экзорцист“ и „Эйс Вентура“ — ведь на страницы „Эйса Вентуры“ в фейсбуке три миллиона фанатов призывает снять третью часть. Во время пандемии COVID-19 зрители с радостью встретили возвращение многих любимых персонажей. Вот и „Эйс Вентура“ увидит новый день на Amazon», — заявили представители Morgan Creek.

Первый фильм о детективе, который занимается поиском пропавших животных, вышел в 1993 году. Продолжение комедии появилось на экранах в 1995 году. Кроме того, в 2009 году в прокат выпустили спин-офф «Эйс Вентура-младший», в нем, правда, уже не участвовал Джим Керри.