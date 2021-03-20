перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Исландии началось извержение вулкана Фаградалсфьяль. В стране объявлен режим ЧС 5:00
Киностудия Morgan Creek снимет новый фильм об Эйсе Вентуре 4:03
Премьера Норвегии обвинили в нарушении антиковидных правил из‑за трех лишних гостей на юбилее 3:33
Team Coco/YouTube Шэрон Стоун убедили сняться без белья в скандальной сцене из «Основного инстинкта» путем обмана
Шэрон Стоун убедили сняться без белья в скандальной сцене из «Основного инстинкта» путем обмана 1:54
Дэниел Рэдклифф сыграет вместе с Сандрой Баллок в фильме «Затерянный город Д» 0:35
Петар Мартич ответил на обвинения Анны Зосимовой в физическом и психологическом насилии Обновлено в 0:02
На Amazon Prime Video выйдет документальный фильм о певице Pink Вчера в 23:22
Евгения Ройзмана заблокировали в Facebook за слово «ишак» Вчера в 23:08
Clay Banks/Unsplash Итальянские ученые подтвердили, что счастью можно научиться
Итальянские ученые подтвердили, что счастью можно научиться Вчера в 22:31
Девушка рассказала, как потеряла сознание в ванной и проснулась голой с Петаром Мартичем Вчера в 22:27
В работе WhatsApp, Instagram и Facebook произошел масштабный сбой Вчера в 21:30
Суд назначил первый реальный срок участнику митинга 23 января в Москве Вчера в 21:14
Илья Мазо выпустил «Черный альбом» Вчера в 21:04
На «Хлебозаводе» открылась выставка иллюстратора Никиты Василевского. Ее поддержал «Чук и Гик» Вчера в 20:56
Stephen Pedersen/Unsplash Экологи сообщили о массовой гибели краснокнижных пеликанов в Дагестане. Они могли столкнуться с ЛЭП
Экологи сообщили о массовой гибели краснокнижных пеликанов в Дагестане. Они могли столкнуться с ЛЭП Вчера в 20:46
Голосовые чаты в Telegram, новый альбом Ланы Дель Рей и другие новости дня Вчера в 20:18 Дайджест
Джо Байден ответил Путину на предложение подискутировать в прямом эфире Вчера в 20:15
Жители Екатеринбурга протестуют против «вышки 5G». Они 3 дня спят в палатках на месте строительства Вчера в 19:55
Полиция начала расследование против Арми Хаммера после обвинений в изнасиловании Вчера в 19:40
Племянник Путина создал «Всероссийский комитет поддержки Путина» Вчера в 19:01
Отключить рекламу

Киностудия Morgan Creek снимет новый фильм об Эйсе Вентуре

Юлия Онодэра
Сегодня в 4:03

Киностудия Morgan Creek совместно с компанией Amazon снимет новый фильм о частном детективе Эйсе Вентуре. Об этом сообщил Park Circus.

О чем расскажет картина и будет ли она продолжением фильмов 1990-х годов с Джимом Керри, пока не разглашается. Известно, что над сценарием ленты работают сценаристы еще одного хита с участием Керри — «Соника в кино».

«Мы очень взволнованы насчет развития серий „Экзорцист“ и „Эйс Вентура“ — ведь на страницы „Эйса Вентуры“ в фейсбуке три миллиона фанатов призывает снять третью часть. Во время пандемии COVID-19 зрители с радостью встретили возвращение многих любимых персонажей. Вот и „Эйс Вентура“ увидит новый день на Amazon», — заявили представители Morgan Creek.

Первый фильм о детективе, который занимается поиском пропавших животных, вышел в 1993 году. Продолжение комедии появилось на экранах в 1995 году. Кроме того, в 2009 году в прокат выпустили спин-офф «Эйс Вентура-младший», в нем, правда, уже не участвовал Джим Керри.

События недели на afisha.ru
боевик
Никто
Звезда «Лучше звоните Солу» не щадит людей в фильме Ильи Найшуллера
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
дизайн
ВХУТЕМАС-100. Школа авангарда
Масштабная выставка к 100-летию главного творческого института страны
рок
«Брат-2». 20 лет. Живой Soundtrack»
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
рок
The Hatters
Цыганское фолк-кабаре с мощными танцевальными номерами
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить