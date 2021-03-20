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Премьера Норвегии обвинили в нарушении антиковидных правил из‑за трех лишних гостей на юбилее

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:33

Премьер-министра Норвегии Эрну Сулсберг обвинили в нарушении антиковидных правил. Она пригласила на свой 60-летний юбилей 13 родственников, в то время как допустимо было собрать лишь 10 гостей. Об этом сообщил телеканал NRK.

Полиция уже начала расследование произошедшего. По информации СМИ, вечеринка по случаю дня рождения главы правительства прошла 25 февраля в ресторане на горнолыжном курорте. Кроме того, на следующий день те же гости собрались в арендованной квартире.

Сулсберг признала свою вину. Она опубликовала в фейсбуке пост с извинениями перед согражданами. «Я поступила неправильно и мне очень жаль», — написала премьер-министр.

«За ужином было 13 человек вместе. Они располагались за тремя разными столами и сидели с хорошей дистанцией. Мы думали, что этот ужин организован в соответствии с правилами, но это было не так», — пояснила политик.

Сулсберг отметила, что она как премьер-министр несет особую ответственность перед обществом и готова выплатить при необходимости штрафы за свои проступки. «Я понимаю тех, кто зол и разочаровался», — добавила она.

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