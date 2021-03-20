Шэрон Стоун убедили сняться без белья в скандальной сцене из «Основного инстинкта» путем обмана

Шэрон Стоун рассказала, что скандальная сцена из фильма «Основной инстинкт», в которой актриса предстает без нижнего белья, была снята из‑за обмана съемочной группы. Об этом артистка написала в Vanity Fair.

Стоун заявила, что члены съемочной группы убедили ее, будто ее белое белье отражает свет и заметно под платьем. О том, что режиссер Пол Верховен обманом вынудил ее сняться в откровенной сцене, актриса узнала только тогда, когда фильм был смонтирован.

«Я подошла к проекционной будке, дала Полу пощечину, вышла, подошла к машине и позвонила своему адвокату Марти Сингеру. Марти сказал мне, что они не могут выпустить этот фильм в таком виде. Что я могу получить судебный запрет», — вспомнила кинозвезда.

Поначалу Стоун была шокирована сценой и не хотела, чтобы его кто‑либо увидел. Однако после долгих размышлений актриса согласилась пойти на встречу авторам картины — слишком много сил, в том числе ее собственных, было вложено в работу.

«Я так долго шла к этому проекту, что я полностью изучила характер и опасность роли. Я пришла работать, готовая сыграть Кэтрин Трэмелл. Теперь мне снова бросали вызов», — объяснила Стоун.

Артистка призналась, что съемки в «Основном инстинкте» были очень сложными для нее. «Это было ужасно. Во время съемок я трижды ходила во сне, дважды просыпалась полностью одетой в своей машине в гараже. Мне снились ужасные кошмары», — рассказала она.

Стоун отметила, что включение провокационной сцены в фильм было «верным для фильма и персонажа». Свою работу в фильме актриса называет «самым освобождающим», что она когда‑либо делала. «Я не жалею о своем выборе», — подытожила артистка.