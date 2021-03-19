В работе WhatsApp, Instagram и Facebook произошел масштабный сбой

В работе мессенджера WhatsApp и социальных сетей Instagram и Facebook произошел масштабный сбой. Об этом стало известно из данных портала Downdetector.

Проблемы с доступом к популярным сервисам начались приблизительно в 20.00 по московскому времени. Люди со всего мира жаловались в основном на невозможность просмотреть новостную ленту Instagram и на отсутствие соединения в приложении WhatsApp.

Всего на работу WhatsApp поступило свыше 25 тысяч жалоб, на работу Instagram — более 123 тысяч, на Facebook и Facebook Messenger — 3,5 и 5,5 тысяч жалоб соответственно. Среди столкнувшихся со сбоями — жители США, России, Великобритании и других стран.

В компании Facebook (ей принадлежат все указанные соцсети и мессенджеры) пока не прокомментировали сбой в работе сервисов. Причины проблем в функционировании приложений пока неизвестны.