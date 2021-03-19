Поэт и музыкант Илья Мазо выпустил «Черный альбом». Он создал его вместе с музыкальным продюсером Дмитрием Гурдничевым.

Сам Мазо называет пластинку «мрачными электрическими романсами о любви». «Флешбэк из параллельной действительности, где эстрада вдруг стала декадентской, а андеграунд — академическим. Драматическая, рваная музыка, существующая на невозможном стыке поп-музыки, экспериментальной электроники и классической русской школы», — описывает музыкант релиз.

23 апреля музыкант представит пластинку в «Мутаборе». А пока ее можно послушать на любом удобном стриминговом сервисе.