Жители Екатеринбурга протестуют против «вышки 5G». Они 3 дня спят в палатках на месте строительства

Жители Екатеринбурга третий день протестуют против установки в микрорайоне Уралмаш «вышки 5G». Они спят в палатках на месте строительства. Об этом сообщил «Подъем».

Горожане опасаются, что вышка может оказаться опасной для здоровья. По их словам, электромагнитное излучение от таких объектов превышает предельно допустимую норму. При этом застройщик — компания «Высота» — утверждает, что новая вышка вообще не 5G.

Представители фирмы заверяют, что на сооружении будут располагаться только система оповещения МЧС и оборудование нескольких мобильных операторов.

«Таких сетей у нас пока не существует вообще. Лицензии еще не выданы, частоты. Это планы развития ближайших лет», — рассказал директор по развитию «Высоты» Александр Губанов.

По его словам, строительство разрешено властями Свердловской области, это подтвердили и в администрации Екатеринбурга. Кроме того, возведение вышки соответствует санитарным нормам Роспотребнадзора, добавил Губанов.

«Жителям предъявляли все документы, но они не вникают. Зацепились за одно нарушение, но оно не связано с нашей компанией: подрядчик, который копал яму под фундамент, не получил ордера на земляные работы», — пояснил представитель «Высоты».

Он подчеркнул, что обнаруженное нарушение «не препятствует возможности установки самой мачты, потому что она устанавливается на основании Земельного кодекса» по заказу Министерства связи.

Недавно компания Freshtel — «дочка» «Ростелекома» — подала в Госкомиссию по радиочастотам заявку на тестирование сети 5G в метро Москвы и Казани. Тем временем в Apple начали искать сотрудников, которые к 2030 году разработают технологию 6G.