Власти хотят обязать страховщиков платить за падающие сосульки и плохие дороги

В Госдуму внесли законопроект, по которому страховые компании должны будут оплачивать вред, причиненный автомобилям из‑за непредвиденных ситуаций на дороге или во дворах. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на сенатора Сергея Леонова и группу депутатов.

В список непредвиденных ситуаций входят разбитая дорога, неубранный снег, падение сосулек и гнилых деревьев. Как правило, все эти случаи связаны с плохой работой дорожных и коммунальных служб.

По задумке это избавит автовладельцев от судов с управляющими компаниями и муниципалитетами. Инициаторы отмечают, что водителям нужна дополнительная защита прав на возмещение вреда, чтобы люди реже отказывались от покупки ОСАГО.

«Те дела, которые дошли до судов, тянутся месяцами, что создает излишнюю нагрузку на судебную систему. Анализ показывает, что среднее время рассмотрения подобных дел составляет почти девять месяцев», — отмечают авторы законопроекта. Как следствие, это «порождает среди них социальную напряженность и недоверие к органам власти».

В сентябре Центробанк заявил, что хочет пересмотреть факторы, которые влияют на формирование цены тарифов ОСАГО. Среди них обнаружили дискриминацию по половому признаку.