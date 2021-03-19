Исполнители «Яндекс.Толоки» помогут «Лиза Алерт» искать пропавших людей

Исполнители сервиса «Яндекс.Толока» будут просматривать снимки с дронов, чтобы помогать в поиске пропавших людей поисково-спасательному отряду «Лиза Алерт». Об этом «Афише Daily» рассказали представители «Яндекса».

Отряд будет загружать фотографии в облачную платформу Yandex.Cloud. С нее снимки попадут в «Толоку», где исполнители будут просматривать кадры и отмечать те, на которых есть человек. После этого специалисты «Лиза Алерт» дополнительно проверят помеченные фотографии и при необходимости отправят пеших поисковиков.

Планируется, что за месяц толокеры будут размечать до 250 тыс. фотографий. Чтобы снизить вероятность ошибки и улучшить качество проверки, система будет показывать один и тот же кадр сразу нескольким исполнителям.

Это не первый совместный проект «Яндекса» и «Лиза Алерт». К примеру, таксисты и курьеры, которые сотрудничают с «Яндекс.Go» и хотят помочь с поиском пропавших людей, получают ориентировки на них в приложении «Яндекс.Про». Благодаря этому в ноябре прошлого года водитель в Москве помог найти мужчину, которого разыскивал поисково-спасательный отряд.