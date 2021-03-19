перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Netflix вошел в пятерку самых популярных видеосервисов среди россиян 14:36
ViktorHanacek.cz/Flickr Facebook выпустит детскую версию Instagram
Facebook выпустит детскую версию Instagram 14:33
Исполнители «Яндекс.Толоки» помогут «Лиза Алерт» искать пропавших людей 14:24
Хабиб Нурмагомедов официально ушел на пенсию 13:37
Лидер System of a Down Серж Танкян выпустил мини-альбом «Elasticity» 13:00
Россиянин признался на суде в США, что пытался организовать кибератаку на Tesla 11:59
За последние сутки в России выявили 9699 новых случаев коронавируса 11:49
coldsiemens/Instagram Pharaoh представил новый альбом «Million Dollar Depression»
Pharaoh представил новый альбом «Million Dollar Depression» 10:52
Фонды «Синдром любви» и «Даунсайд Ап» запустили проект в поддержку людей с синдромом Дауна 10:17
YouTube восстановил работу телеканала «Вести Крым» Обновлено в 9:59
«Кровосток» выпустил новый альбом. По традиции первый за три года 9:11
Палеонтологи обнаружили окаменелость акулы с плавниками, напоминающими крылья 4:16
Кара Делевинь призналась, что хотела покончить с собой из‑за своей сексуальной ориентации 3:25
TheEllenShow/YouTube Кейт Бланшетт сыграет сестру Дональда Трампа в фильме «Время Армагеддона»
Кейт Бланшетт сыграет сестру Дональда Трампа в фильме «Время Армагеддона» 2:53
Facebook предоставит жертвам насилия три недели оплачиваемого отпуска 2:00
HBO снимет продолжение фильма «Время убивать» с Мэттью МакКонахи 0:56
Анна Зосимова обвинила Петара Мартича в физическом и психологическом насилии Вчера в 23:58
Москино покажет фильмы, близкие по духу творчеству Михаэля Ханеке Вчера в 23:46
«Молодежное Яблоко» в Петербурге провело митинг биониклов против Соловьева Вчера в 23:02
paulmccartney/Instagram Пол Маккартни выпустит новую иллюстрированную книгу для детей в сентябре
Пол Маккартни выпустит новую иллюстрированную книгу для детей в сентябре Вчера в 22:41
Отключить рекламу

Исполнители «Яндекс.Толоки» помогут «Лиза Алерт» искать пропавших людей

Семён Гудошников
Сегодня в 14:24

Исполнители сервиса «Яндекс.Толока» будут просматривать снимки с дронов, чтобы помогать в поиске пропавших людей поисково-спасательному отряду «Лиза Алерт». Об этом «Афише Daily» рассказали представители «Яндекса».

Отряд будет загружать фотографии в облачную платформу Yandex.Cloud. С нее снимки попадут в «Толоку», где исполнители будут просматривать кадры и отмечать те, на которых есть человек. После этого специалисты «Лиза Алерт» дополнительно проверят помеченные фотографии и при необходимости отправят пеших поисковиков.

Планируется, что за месяц толокеры будут размечать до 250 тыс. фотографий. Чтобы снизить вероятность ошибки и улучшить качество проверки, система будет показывать один и тот же кадр сразу нескольким исполнителям.

Это не первый совместный проект «Яндекса» и «Лиза Алерт». К примеру, таксисты и курьеры, которые сотрудничают с «Яндекс.Go» и хотят помочь с поиском пропавших людей, получают ориентировки на них в приложении «Яндекс.Про». Благодаря этому в ноябре прошлого года водитель в Москве помог найти мужчину, которого разыскивал поисково-спасательный отряд.

События недели на afisha.ru
боевик
Никто
Звезда «Лучше звоните Солу» не щадит людей в фильме Ильи Найшуллера
мультфильм
Райя и последний дракон
Приключенческий мультфильм об отважной воительнице и редких драконах
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
приключение
Пальма
Вторая картина Домогарова-младшего, теперь о верной овчарке
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
фантастика
Пара из будущего
Озлобленные друг на друга Бурунов и Аронова путешествуют во времени

Другие материалы по темам

Теги
Яндекс
Афиша Daily
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить