Facebook выпустит детскую версию Instagram

Facebook работает над новой версией Instagram для детей младше 13 лет. Разработку Instagram Kids подтвердил глава приложения Адам Моссери.

Вице-президент по продуктам Instagram Вишал Шах написал в служебной записке, что безопасность детей и подростков на платформе — главный приоритет для соцсети. «Мы хотим создать приложение, которое поможет детям общаться, открывать для себя новые интересы и находить хобби, но делать это под родительским надзором», — передает Bloomberg слова представителя Facebook Джо Осборна.

Создание Instagran Kids возглавит Павни Диванджи. До работы в Facebook она курировала YouTube Kids и другие продукты компании Google, ориентированные на детей.

Сейчас в приложении можно зарегистрироваться только после 13 лет, но многие подростки обходят это ограничение. После заявлений о планах усилить работу над безопасностью молодежи в соцсети Instagram запретил взрослым отправлять личные сообщения подросткам, которые на них не подписаны.