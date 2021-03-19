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Россиянин признался на суде в США, что пытался организовать кибератаку на Tesla

Виктория Шанина
Сегодня в 11:59

Прошло заседание федерального суда в США, на котором россиянин Егор Крючков признал вину в попытке организовать кибератаку на компьютерную сеть компании Tesla. Оглашение приговора намечено на 10 мая, сообщает Минюст США.

«Гражданин России сегодня в федеральном суде признал вину в сговоре с целью поездки в США для найма сотрудника компании в Неваде с целью установить программное обеспечение в компьютерную сеть компании», — пишет ведомство.

На сайте Минюста не указано название компании, на которую была нацелена кибератака. Однако основатель Tesla Илон Маск заявил, что Крючков собирался взломать систему именно его компании.

Летом 2020-го Крючков и его сообщники пытались подкупить сотрудника Tesla, предложив ему 1 млн долларов. Хакеры планировали получить доступ к системе, чтобы найти важную информацию и угрожать ее публикацией, вымогая деньги. Однако сотрудник не согласился на эти условия и обратился в ФБР. 22 августа Крючкова задержали в Лос-Анджелесе.

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