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Палеонтологи обнаружили окаменелость акулы с плавниками, напоминающими крылья

Юлия Онодэра
Сегодня в 4:16

Палеонтологи обнаружили в Мексике окаменелость древней акулы с продолговатыми грудными плавниками, напоминающими крылья. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на журнал Science.

О существовании акулы c подобной формой тела ранее не было известно. По мнению ученых, она жила в период позднего мела. Древняя рыба обладала многими чертами, имеющимися у современных скатов мант.

Специалисты предполагают, что акула, названная Aquilolamna milarcae, питалась планктоном. Ее находка позволила ученым понять, что подобные «парящие» пластиножаберные рыбы появились по меньшей мере на 30 млн лет раньше, чем считалось ранее.

Акулу обнаружили в пластах известняка возрастом 93 млн лет в поселке Вальесильо на северо-востоке Мексики. В этом районе палеонтологи часто находят окаменелости аммонитов, костистых рыб и морских рептилий.

Aquilolamna milarcae, или орлиная акула, настолько не похожа на все прочие виды, что ученые выделили ее в отдельное семейство отряда ламнообразные. Найденная рыба имеет длину 1,65 метра, а размах ее «крыльев» составляет 1,9 метра.

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