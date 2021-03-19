Facebook предоставит жертвам насилия три недели оплачиваемого отпуска

Facebook предложит своим сотрудникам, столкнувшимся с сексуальным или домашним насилием, три недели оплачиваемого отпуска. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на главного операционного директора компании Шерил Сандберг.

Отдохнуть от работы в течение 20 дней смогут все работники вне зависимости от страны, где они живут и работают. Уважительной причиной для отпуска станет не только насилие, направленное непосредственно на сотрудника, но и подобные проблемы у его родственников.

«Это мы действительно признаем, что это то, что затрагивает всех, включая наших сотрудников. Это ситуация, когда вам нужен оплачиваемый отпуск, и не только для себя, но и для любимого человека», — заявила Сандберг.

Компания не будет требовать от работников рассказывать о причине, по которой потребовался срочный отпуск. Чтобы получить свободные дни, им достаточно будет обратиться к своим менеджерам.

В дальнейшем Facebook планирует начать отмечать во внутренних системах, какие из сотрудников становились жертвами насилия или преступлений. Доступ к этой информации будут иметь только специалисты по персоналу.