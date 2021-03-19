перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
HBO снимет продолжение фильма «Время убивать» с Мэттью Макконахи 0:56
Анна Зосимова обвинила Петара Мартича в физическом и психологическом насилии Вчера в 23:58
Москино покажет фильмы, близкие по духу творчеству Михаэля Ханеке Вчера в 23:46
«Молодежное Яблоко» в Петербурге провело митинг биониклов против Соловьева Вчера в 23:02
paulmccartney/Instagram Пол Маккартни выпустит новую иллюстрированную книгу для детей в сентябре
Пол Маккартни выпустит новую иллюстрированную книгу для детей в сентябре Вчера в 22:41
Анджелина Джоли намерена предоставить доказательства насилия со стороны Брэда Питта Вчера в 21:58
С 1 апреля в России будут действовать новые правила сдачи экзамена на права в ГИБДД Вчера в 21:29
Конгресс депутатов Испании одобрил легализацию эвтаназии Вчера в 21:08
Andrzej Kryszpiniuk/Unsplash Через 50 лет океан станет источником трихлорфторметана — вещества, разрушающего озоновый слой
Через 50 лет океан станет источником трихлорфторметана — вещества, разрушающего озоновый слой Вчера в 21:07
Более 100 тысяч россиян призвали власти отказаться от мусоросжигания Вчера в 20:11
Ответ Путина на обвинения Байдена, интервью Ивангая у Дудя и другие новости дня Вчера в 20:08 Дайджест
Вышел трейлер фильма «Уроки фарси» от создателей «Лето» и «Дом из песка и тумана» Вчера в 19:06
На месте сталинки у метро «Академическая» может появиться 17-этажная высотка Вчера в 18:39
Calamity Ai/YouTube Эминем и Канье Уэст задиссили патриархат. Но не сами — трек сочинила и записала нейросеть
Эминем и Канье Уэст задиссили патриархат. Но не сами — трек сочинила и записала нейросеть Вчера в 18:18
Опрос: более половины россиян не считают Россию европейской страной Вчера в 17:13
ВШЭ не продлит контракт с преподавателем после домогательств по отношению к студенткам Вчера в 17:04
YouTube ограничил работу телеканала «Вести Крым». Вероятно, из‑за видео об Украине и нацистах Вчера в 16:05
«Кто как обзывается, тот так и называется»: Путин ответил Байдену и пожелал ему здоровья Вчера в 15:58
«Радио Свобода»/YouTube Экспертиза признала якутского шамана Александра Габышева невменяемым
Экспертиза признала якутского шамана Александра Габышева невменяемым Вчера в 15:27
Общественная организация попросила СК проверить песню Манижи «Russian Woman» Вчера в 15:15
Отключить рекламу

HBO снимет продолжение фильма «Время убивать» с Мэттью Макконахи

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:56

Телеканал HBO и студия Warner Bros. TV снимут мини-сериал «Время прощать». Он станет продолжением фильма «Время убивать», вышедшего в 1996 году. Об этом сообщили Variety, Deadline и The Hollywood Reporter.

В новом проекте, как утверждают СМИ, вновь может появиться Мэттью Макконахи. В оригинальном фильме он исполнил роль адвоката Джейка Бригенса, который защищает темнокожего преступника, расстрелявшего двух белых мужчин за изнасилование девочки.

«Время прощать» расскажет о другом деле в карьере адвоката. В нем он защищает подростка, убившего помощника шерифа за то, что тот избивал его близких — мать и младшую сестру. Эта история была рассказана в третьей книге Джона Гришема о Бригенсе — она вышла в 2020 году.

По словам источников, в мини-сериале будет от восьми до десяти серий. Когда выйдет шоу, неизвестно. Его продюсером танет Лоренцо ди Бонавентура, который работал в кинокомпании Warner Bros. во время работы над «Временем убивать».

События недели на afisha.ru
боевик
Никто
Звезда «Лучше звоните Солу» не щадит людей в фильме Ильи Найшуллера
триллер
Игры шпионов
Усатый Бенедикт Камбербатч сотрудничает с ГРУ
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
мультфильм
Ганзель, Гретель и Агентство Магии
Вариация на тему сказки братьев Гримм
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
триллер
Оборотень
Издевательская хоррор-комедия Джима Каммингса про охоту на человека-волка в снежной лощине
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить