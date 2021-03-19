HBO снимет продолжение фильма «Время убивать» с Мэттью Макконахи

Телеканал HBO и студия Warner Bros. TV снимут мини-сериал «Время прощать». Он станет продолжением фильма «Время убивать», вышедшего в 1996 году. Об этом сообщили Variety, Deadline и The Hollywood Reporter.

В новом проекте, как утверждают СМИ, вновь может появиться Мэттью Макконахи. В оригинальном фильме он исполнил роль адвоката Джейка Бригенса, который защищает темнокожего преступника, расстрелявшего двух белых мужчин за изнасилование девочки.

«Время прощать» расскажет о другом деле в карьере адвоката. В нем он защищает подростка, убившего помощника шерифа за то, что тот избивал его близких — мать и младшую сестру. Эта история была рассказана в третьей книге Джона Гришема о Бригенсе — она вышла в 2020 году.

По словам источников, в мини-сериале будет от восьми до десяти серий. Когда выйдет шоу, неизвестно. Его продюсером танет Лоренцо ди Бонавентура, который работал в кинокомпании Warner Bros. во время работы над «Временем убивать».