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Москино покажет фильмы, близкие по духу творчеству Михаэля Ханеке

Юлия Онодэра
Вчера в 23:46

С 26 по 29 марта в кинотеатре «Москино Факел» на Шоссе Энтузиастов можно будет посмотреть фильмы режиссеров, близких по духу классику австрийского кинематографа Михаэля Ханеке. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе Москино.

В спецпрограмму «Михаэль Ханеке: ближний круг» войдут картины Марен Аде, Фатиха Акина, Кристиана Петцольда и самого Ханеке. Все они будут посвящены теме семейных взаимоотношений.

Драмеди Аде «Тони Эрдманн» расскажет об отношениях эксцентричного отца и его преуспевающей в бизнесе дочери. Лента Петцольда «Феникс» представит историю женщины, вернувшейся после концлагеря к мужу, который ее не узнает.

Драма Акина «На пределе» покажет, как потерявшая семью во время теракта девушка ищет возмездия. А картина Ханеке «Хэппи-энд» позволит взглянуть пристальнее на внешне благополучную буржуазную французскую семью.

Все фильмы программы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами. Посмотреть расписание и приобрести билеты можно на сайте.

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