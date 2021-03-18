«Молодежное Яблоко» в Петербурге провело митинг биониклов против Соловьева

Общественно-политическая организация Петербурга «Молодежное Яблоко» провела игрушечный митинг, в котором роль протестующих исполнили биониклы. Главным антагонистом фигурок стал ведущий Владимир Соловьев, сообщили авторы идеи на странице «ВКонтакте».

«В Петербурге биониклы, истерзанные руками Соловьева, решили выйти на митинг и напомнить ему о необходимости постоянно поддерживать терапию и не забывать принимать таблетки», — заявили активисты в посте.

Биониклы — это повелители стихий из одноименной серии экшен-фигурок Lego, которая была популярна в 2000-х. В феврале 2021-го резко стали самой обсуждаемой темой в социальных сетях.

Все началось с того, что один из пользователей твиттере сравнил омоновцев с биониклами. Редактор журнала DOXA Армен Арамян не понял шутку, но уже не смог выбросить ее из головы, поэтому в следующие несколько дней активно твитил картинки с биониклами. К распространению мема присоединились и другие пользователи, которые тоже не понимали, что происходит.

14 февраля Владимир Соловьев анонсировал свою комнату в Clubhouse с темой «Почему не взлетела квир-революция в России?». Вскоре после этого аккаунт ведущего был удален. Телеграм-канал «Русский маркетинг» сообщил, что причиной блокировки был организованный рейд двух комнат-кланов — биониклов и лего-человечков, которые объединились для уничтожения общего врага с платформы. Соловьев объявил войну фигуркам – телеведущий в прямом эфире отрывал головы своим лего-противникам и злобно смеялся.