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Анджелина Джоли намерена предоставить доказательства насилия со стороны Брэда Питта

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:58

Американская актриса Анджелина Джоли намерена предоставить доказательства насилия со стороны ее бывшего супруга Брэда Питта на суде об опеке над их общими детьми. Об этом сообщил Us Magazine.

По информации издания, Джоли уже передала в суд соответствующие документы. Она сама, а также ее дети дадут свидетельские показания в ходе разбирательства, причем на заседании суда, как пишет The Blast, могут выступить в том числе несовершеннолетние дети Джоли и Питта.

По мнению источника, близкого к Питту, актриса сделала заявление о домашнем насилии, чтобы «ранить» бывшего мужа. «Дети были использованы Анджелиной и прежде, чтобы причинить боль Брэду, и это похоже на то же самое поведение», — заявил собеседник Us Magazine.

Питт и Джоли подали на развод в 2016 году по причине «непримиримых разногласий». Поводом для разрыва стала предположительно ссора между Питтом и старшим сыном пары Мэддоксом — актера подозревали в том, что он ударил ребенка.

В 2019 году бракоразводный процесс пары завершился, однако вопрос об опеке над детьми по-прежнему не разрешен. Питт настаивает на совместной ответственности за дочерей Шайло и Вивьен, а также сына Нокса, однако Джоли, судя по всему, не согласна на его предложение.

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