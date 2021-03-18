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Через 50 лет океан станет источником трихлорфторметана — вещества, разрушающего озоновый слой

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:07

Мировой океан к 2075 году начнет выделять больше трихлорфторметана (CFC = 11), чем поглощать. Об этом сообщили ученые из Голландии и США в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

По словам исследователей, океан будет выбрасывать в атмосферу около 500 тонн разрушающего озоновый слой вещества в год с 2145 года. Это произойдет из‑за того, что способность морей удерживать CFC-11 постепенно снижается на фоне глобального потепления.

В 1985 году Монреальский протокол обозначил необходимость отказа от производства хлорфторуглеродов. Однако в Восточной Азии концентрация CFC-11 в атмосфере по-прежнему растет.

В 2009 году пик поглощения трихлорфторметана Мировым океаном был пройден. До 2075 года он еще будет поглощать CFC-11, а к 2145 году окончательно станет чистым источником выбросов — это случится даже при сохранении обязательств стран по Киотскому протоколу.

Киотский протокол — это международное соглашение по уменьшению объема парниковых газов, вступившее в силу в 2005 году. В нем участвует 191 государство, в том числе Россия, а также Европейский союз.

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