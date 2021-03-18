перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Пол Маккартни выпустит новую иллюстрированную книгу для детей в сентябре 22:41
Анджелина Джоли намерена предоставить доказательства насилия со стороны Брэда Питта 21:58
С 1 апреля в России будут действовать новые правила сдачи экзамена на права в ГИБДД 21:29
Конгресс депутатов Испании одобрил легализацию эвтаназии 21:08
Andrzej Kryszpiniuk/Unsplash Через 50 лет океан станет источником трихлорфторметана — вещества, разрушающего озоновый слой
Через 50 лет океан станет источником трихлорфторметана — вещества, разрушающего озоновый слой 21:07
Более 100 тысяч россиян призвали власти отказаться от мусоросжигания 20:11
Ответ Путина на обвинения Байдена, интервью Ивангая у Дудя и другие новости дня 20:08 Дайджест
Вышел трейлер фильма «Уроки фарси» от создателей «Лето» и «Дом из песка и тумана» 19:06
На месте сталинки у метро «Академическая» может появиться 17-этажная высотка Обновлено в 18:39
Calamity Ai/YouTube Эминем и Канье Уэст задиссили патриархат. Но не сами — трек сочинила и записала нейросеть
Эминем и Канье Уэст задиссили патриархат. Но не сами — трек сочинила и записала нейросеть 18:18
Опрос: более половины россиян не считают Россию европейской страной 17:13
ВШЭ не продлит контракт с преподавателем после домогательств по отношению к студенткам 17:04
YouTube ограничил работу телеканала «Вести Крым». Вероятно, из‑за видео об Украине и нацистах 16:05
«Кто как обзывается, тот так и называется»: Путин ответил Байдену и пожелал ему здоровья 15:58
«Радио Свобода»/YouTube Экспертиза признала якутского шамана Александра Габышева невменяемым
Экспертиза признала якутского шамана Александра Габышева невменяемым 15:27
Общественная организация попросила СК проверить песню Манижи «Russian Woman» 15:15
Тихановская запустила общенациональное голосование, чтобы заставить Лукашенко пойти на переговоры 14:21
В России к началу лета могут смягчить коронавирусные ограничения 14:06
Музей «Полторы комнаты» Иосифа Бродского/ВКонтакте Вор в Петербурге попытался обокрасть Музей-квартиру Бродского. Это попало на видео
Вор в Петербурге попытался обокрасть Музей-квартиру Бродского. Это попало на видео 13:19
Суд прекратил дело новосибирской активистки, за которую вступился пианист Тимофей Казанцев 13:18
Отключить рекламу

Конгресс депутатов Испании одобрил легализацию эвтаназии

Виктория Шанина
Сегодня в 21:08

Конгресс депутатов Испании окончательно одобрил законопроект по легализации эвтаназии в стране. За принятие закона проголосовали 202 парламентария из 350, пишет Euronews.

«Правом на смерть» могут воспользоваться неизлечимо больные совершеннолетние граждане, которым болезнь причиняет физические и психические мучения. Также это право распространяется на обладателей вида на жительство.

Пациент должен будет отправить личный запрос в письменной форме. Специальная комиссия обязана рассмотреть его в течение пяти недель — за это время гражданин должен будет как минимум четыре раза подтвердить свое намерение. За медработниками сохранится право отказа от участия в процедуре.

«Это важный день для всех граждан. Это шаг к тому, чтобы наше общество стало более гуманным и справедливым. Но прежде всего это важный день для тех людей, которые испытывают серьезные страдания, а также для их близких и родных», — заявила министр здравоохранения Испании Каролина Дариас.

Помимо Испании эвтаназия легальна в Бельгии, Люксембурге, Нидерландах, Канаде, Колумбии и частично в США и Австралии. В прошлом году легализацию эвтаназии одобрила также Новая Зеландия.

События недели на afisha.ru
боевик
Никто
Звезда «Лучше звоните Солу» не щадит людей в фильме Ильи Найшуллера
приключение
Пальма
Вторая картина Домогарова-младшего, теперь о верной овчарке
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
фантастика
Пара из будущего
Озлобленные друг на друга Бурунов и Аронова путешествуют во времени
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
мультфильм
Райя и последний дракон
Приключенческий мультфильм об отважной воительнице и редких драконах
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить