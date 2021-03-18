Конгресс депутатов Испании одобрил легализацию эвтаназии

Конгресс депутатов Испании окончательно одобрил законопроект по легализации эвтаназии в стране. За принятие закона проголосовали 202 парламентария из 350, пишет Euronews.

«Правом на смерть» могут воспользоваться неизлечимо больные совершеннолетние граждане, которым болезнь причиняет физические и психические мучения. Также это право распространяется на обладателей вида на жительство.

Пациент должен будет отправить личный запрос в письменной форме. Специальная комиссия обязана рассмотреть его в течение пяти недель — за это время гражданин должен будет как минимум четыре раза подтвердить свое намерение. За медработниками сохранится право отказа от участия в процедуре.

«Это важный день для всех граждан. Это шаг к тому, чтобы наше общество стало более гуманным и справедливым. Но прежде всего это важный день для тех людей, которые испытывают серьезные страдания, а также для их близких и родных», — заявила министр здравоохранения Испании Каролина Дариас.

Помимо Испании эвтаназия легальна в Бельгии, Люксембурге, Нидерландах, Канаде, Колумбии и частично в США и Австралии. В прошлом году легализацию эвтаназии одобрила также Новая Зеландия.