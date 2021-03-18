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Более 100 тысяч россиян призвали власти отказаться от мусоросжигания

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:11

Более 100 тысяч россиян поддержали инициативу экологических организаций, направленную на отказ от мусоросжигания. Об этом сообщила пресс-служба российского Гринписа.

Теперь предложение, опубликованное на сайте Российской общественной инициативы, рассмотрит экспертная группа при правительстве. Она должна будет определить, возможно ли реализовать идеи экологов.

Проект по трансформированию системы утилизации мусора подготовил Альянс против сжигания и за переработку отходов. В него входят, помимо Гринписа, организация «Друзья Балтики», движение «ЭКА», Центр экономии ресурсов, ассоциация «РазДельный сбор» и экоцентр «Дронт».

По мнению активистов, из закона «Об отходах» должна быть убрана принятая в конце 2019 года поправка, приравнивающая мусоросжигание к переработке. Кроме того, экологи призывают запретить в России некоторые виды тары и упаковки, например пластиковые пакеты.

«Мусоросжигательные заводы загрязняют окружающую среду, выделяют в воздух опасные вещества и парниковые газы. Такие заводы также превращают относительно безопасные отходы в токсичную золу, для которой нужно строить отдельные полигоны», — рассказал эксперт проекта «Ноль отходов» Алексей Киселев.

По его словам, России необходимо «начать максимально использовать сырье и материалы, предотвращать появление отходов, улучшить качество раздельного сбора и переработку товаров, наладить компостирование органических отходов».

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