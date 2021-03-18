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YouTube ограничил работу телеканала «Вести Крым». Вероятно, из‑за видео об Украине и нацистах 16:05
«Кто как обзывается, тот так и называется»: Путин ответил Байдену и пожелал ему здоровья 15:58
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Суд прекратил дело новосибирской активистки, за которую вступился пианист Тимофей Казанцев 13:18
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Ответ Путина на обвинения Байдена, интервью Ивангая у Дудя и другие новости дня

Виктория Шанина
Сегодня в 20:08

Путин ответил Байдену, который назвал его «убийцей». Президент пожелал лидеру США здоровья и заявил: «Кто как обзывается, то так и называется».

Группа ученых из России, Европы и США призвала Amnesty International вернуть Навальному статус узника совести. Авторы письма заявили, что лишение этого статуса не соответствует ценностям организации, которая борется за права человека везде, где отрицают справедливость, свободу, правду и достоинство.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что коронавирусные ограничения могут смягчить к началу лета. Но ходить в маске и обрабатывать руки все равно придется.

Суд прекратил уголовное дело активистки Яны Дробноход, которую обвиняли по «дадинской статье» за неоднократное нарушение правил митинга. Ей назначили штраф в 40 тыс. рублей и освободили в зале суда.

Руководство YouTube ограничило работу аккаунта ТРК «Вести Крым». Причиной могло стать видео об Украине и нацистах.

Тихановская запустила общенациональное голосование, чтобы заставить Лукашенко пойти на переговоры. Диалог может пройти при посредничестве ООН и ОБСЕ.

СК получил обращение с просьбой проверить песню Манижи «Russian Woman». Авторы письма попросили поискать в тексте песни «возможные противоправные высказывания».

Креативного директора Олимпийских игр в Токио уволили после идеи нарядить плюс-сайз-актрису в костюм свиньи. Ватанабэ, наряженную в свинью, должны были спустить с неба на части церемонии открытия под названием Olympig.

Состояние Канье Уэста превысило 6,6 млрд долларов — это на 500% больше, чем в прошлом году. Еще несколько лет назад у него был только долг в 53 млн долларов.

Ивангай стал новым героем «вДудя». Он рассказал, тоскует ли по популярности, почему уехал из России и как относится к Моргенштерну.

Эминем и Канье Уэст задиссили патриархат. Правда, рэперы к нему непричастны — на самом деле это фит двух искусственных интеллектов.

Вышел трейлер фильма «Уроки фарси» режиссера Вадима Перельмана. Картина расскажет о еврее, который выдал себя за перса, чтобы избежать расстрела.

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