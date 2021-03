В сети появился дисс Эминема и Канье Уэста на патриархат. Правда, рэперы к нему непричастны — на самом деле это фит двух искусственных интеллектов.

За слова для трека отвечал сервис ShortlyAI, который работает на основе нейросети OpenAI GPT-3. Авторы идеи ввели запрос «Eminem’s new song is a diss against the patriarchy. He is taking a stand to males and sticking up for women» («Новая песня Эминема — дисс против патриархата. Он выступает за мужчин и за женщин») и получили злобный текст.