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Эминем и Канье Уэст задиссили патриархат. Но не сами — трек сочинила и записала нейросеть

Виктория Шанина
Сегодня в 18:18

В сети появился дисс Эминема и Канье Уэста на патриархат. Правда, рэперы к нему непричастны — на самом деле это фит двух искусственных интеллектов.

За слова для трека отвечал сервис ShortlyAI, который работает на основе нейросети OpenAI GPT-3. Авторы идеи ввели запрос «Eminem’s new song is a diss against the patriarchy. He is taking a stand to males and sticking up for women» («Новая песня Эминема — дисс против патриархата. Он выступает за мужчин и за женщин») и получили злобный текст.

Затем за дело взялся искусственный интеллект Tacotron 2. Его создали авторы ютьюб-канала 30HZ, в описании которого написано: «Я создаю синтетические пародийные песни и прочий плохо написанный материал». В нейросеть загрузили речитативы Эминема и Канье Уэста — так получился вокал, на который потом наложили бит.

В дополнение к диссу авторы сделали анимированный клип. Ролик наполнен мемами, а также фотографиями Тейлор Свифт (у которой был конфликт с Уэстом) и самих рэперов.

В ноябре 2020-го появился дисс Эминема на основателя Facebook Марка Цукерберга. Его также создала инициативная группа канала Calamity Ai с помощью нейросетей. Текст получился абсурдный и местами бессвязный, но довольно жесткий.

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