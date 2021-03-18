Экспертиза признала якутского шамана Александра Габышева невменяемым

Якутский шаман Александр Габышев признан невменяемым по результатам психолого-психиатрической экспертизы, проведенной в Якутском психоневрологическом диспансере. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на координатора «Правозащиты открытки» Алексея Прянишникова.

Теперь к Габышеву могут применить принудительные меры медицинского характер, к примеру, насильно отправить на лечение. По словам Прянишникова, можно ходатайствовать о повторной экспертизе, но защита пока не решила, как поступить.

Экспертизу проводили в рамках уголовного дела о насилии над полицейским, которое завели на шамана в конце февраля. По данным якутского СК, он нанес силовику колото-резанную рану «холодным оружием кустарного производства».

Предполагаемый случай насилия произошел 27 января, когда в частный дом родственников Габышева, где он проживал в последнее время, пришли полицейские. Они задержали шамана и отправили в психоневрологический интернат. Правозащитники отмечали, что после визита силовиков в доме были сломаны двери, раскиданы вещи, а на полу было много красных пятен, похожих на кровь.

За пару недель до этого Габышев анонсировал новый поход на Москву, не уточнив на этот раз его цель. Шаман собирался выехать из Якутска верхом на коне в марте 2021 года. Две предыдущие попытки Габышева дойти до столицы закончились неудачей.

Свой первый поход он начал весной 2019 года и планировал за два года дойти до Москвы. Свое решение шаман объяснял так: «Мне Бог сказал, что Путин — не человек, а демон, и я должен его изгнать. Вот я и иду, чтобы изгнать».