Общественная организация попросила СК проверить песню Манижи «Russian Woman»

Следственный комитет получил обращение от неназванной общественной организации с просьбой проверить песню Манижи «Russian Woman», с которой певица поедет на «Евровидение» от России. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя СК Светлану Петренко.

Она рассказала, что общественники попросили провести проверку текста песни «на возможные противоправные высказывания». Обращение рассмотрят в законном порядке.

Ранее главе СК Александру Бастрыкину пожаловалось на Манижу издание «Ветеранские вести» (создано в 2016 году при поддержке силовых ведомств). Журналисты считают, что сценический образ певицы «направлен на грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин по признаку отношения к национальности».

Накануне Манижа выпустила «расследование» о себе, где «ученый доказал», что она не человек, а соль. Этот ролик стал ответом на ксенофобные комментарии в адрес певицы после объявления о ее участии в «Евровидении-2021».