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Тихановская запустила общенациональное голосование, чтобы заставить Лукашенко пойти на переговоры

Семён Гудошников
Сегодня в 14:21

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила о начале общенационального голосования, которое должно заставить власти страны пойти на переговоры с ней. Жителям республики предлагается проголосовать за организацию таких переговоров при посредничестве ООН и ОБСЕ.

«Я, Светлана Тихановская, лидер, избранный белорусским народом, объявляю о начале общенационального голосования. Каждый из вас знает, что в стране кризис, и разрешить его мы можем мирным путем — через переговоры при международном посредничестве. Мы запускаем это голосование не вместо уличных протестов, мы делаем это вместе с уличными протестами», — заявила лидер оппозиции.

Голосование пройдет на специально разработанной платформе «Голос». Принять участие в нем также можно через чат-боты в Telegram и Viber. К моменту написания заметки и через два часа после выхода обращения за начало переговоров высказались более 160 тыс. человек, (по данным, указанным на самой платформе). Население Беларуси по состоянию на 2019 год составляло 9,4 млн человек.

По словам Тихановской, она готовила это обращение семь месяцев. Первые итоги плебисцита собираются опубликовать 25 марта, в День независимости Беларуси.

На прошедших в августе 2020 года президентских выборах ЦИК Беларуси объявил о победе Александра Лукашенко с результатом 80% голосов. Штаб его главной соперницы итогов не признал: по его данным, Светлана Тихановская набрала в разных регионах Беларуси от 70 до 80%. Независимые платформы по контролю хода голосования пришли к выводу, что не менее 30% протоколов были сфальсифицированы, а потому результаты выборов можно признать недействительными.

После оглашения итогов голосования на улицах белорусских городов начались массовые протесты. Их жестоко подавил ОМОН, используя спецсредства — шумовые гранаты и водометы. От действий силовиков пострадали более 1300 человек, не менее 6 погибли. На участников акций было заведено более 2000 уголовных дел, ни один сотрудник милиции не был привлечен к ответственности.

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