Суд прекратил дело новосибирской активистки, за которую вступился пианист Тимофей Казанцев

Центральный суд Новосибирска прекратил уголовное дело активистки Яны Дробноход, которую обвиняли по «дадинской статье» за неоднократное нарушение правил митинга. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Дробноход назначили штраф в 40 тыс. рублей и освободили в зале суда. Как поясняет «Медиазона», уголовное дело могут прекратить, если подсудимому впервые вменяют преступление небольшой или средней тяжести, и он возместил ущерб.

Яна Дробноход неоднократно участвовала в митингах в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, за что получила несколько штрафов. 1 февраля суд отправил ее под домашний арест, но через две недели она устроила одиночный пикет, и ее перевели в СИЗО. У Дробноход трое детей.

В поддержку активистки 16 марта высказался пианист Тимофей Казанцев после выступления в Новосибирской филармонии. Он произнес речь, посвященную политическим репрессиям в России, и предложил слушателям оставить подпись в поддержку Дробноход. Другой участник концерта попросил уйти его со сцены, однако за пианиста вступились зрители. Представитель филармонии извинилась перед присутствующими за речь Казанцева и заявила, что учреждение не имеет к ней никакого отношения.