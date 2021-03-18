Экологи сообщили о массовой гибели краснокнижных пеликанов в Дагестане

Береговой патруль Каспийского природоохранного центра обнаружил большое количество мертвых кудрявых пеликанов недалеко от побережья Каспийского моря в Дагестане. Об этом заявил генеральный директор центра Заур Гапизов.
За сутки в устье канала Старый Бахтемир активистами было найдено более 40 тушек краснокнижных птиц. Причины массовой гибели неизвестны, на место выехали активисты природоохранного центра.
Readovka сообщает, что в это же время на берегу Каспийского моря местные жители обнаружили 11 мертвых тюленей и множество погибших птиц.
Это не первый случай массовой гибели редких животных на берегу Каспия. В декабре прошлого года там было найдено около 300 мертвых тюленей, занесенных в Красную книгу. Причиной смерти ученые назвали выброс природного газа, произошедшей из‑за сейсмической активности. Согласно их выводам, тюлени задохнулись еще в середине ноября в открытом море, а после их тела принесло к берегу.