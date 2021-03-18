Экологи сообщили о массовой гибели краснокнижных пеликанов в Дагестане

За сутки в устье канала Старый Бахтемир активистами было найдено более 40 тушек краснокнижных птиц. Причины массовой гибели неизвестны, на место выехали активисты природоохранного центра.

Береговой патруль Каспийского природоохранного центра обнаружил большое количество мертвых кудрявых пеликанов недалеко от побережья Каспийского моря в Дагестане. Об этом заявил генеральный директор центра Заур Гапизов.

Readovka сообщает, что в это же время на берегу Каспийского моря местные жители обнаружили 11 мертвых тюленей и множество погибших птиц.

Это не первый случай массовой гибели редких животных на берегу Каспия. В декабре прошлого года там было найдено около 300 мертвых тюленей, занесенных в Красную книгу. Причиной смерти ученые назвали выброс природного газа, произошедшей из‑за сейсмической активности. Согласно их выводам, тюлени задохнулись еще в середине ноября в открытом море, а после их тела принесло к берегу.