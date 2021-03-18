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Вор в Петербурге попытался обокрасть музей-квартиру Бродского. Это попало на видео

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:19

В ночь на 18 марта неизвестный попытался проникнуть в музей-квартиру поэта Иосифа Бродского в Петербурге. Видео опубликовала «Фонтанка».

На кадрах видно, как мужчина в темной одежде, в капюшоне и белых текстильных перчатках подходит к двери квартиры 36, осматривает ее и отходит спиной к видеокамере, чтобы потом заклеить объектив.

Хранители музея не обнаружили пропажи экспонатов, но собираются провести еще одну проверку. Музей подал заявление в полицию.

Музей-квартира Иосифа Бродского расположена в Петербурге по адресу Литейный проспект, 24. Она открылась перед Новым годом после реставрации, и занимает купленную инвестором площадь в 200 кв. м.

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