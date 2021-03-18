Украинский и российский видеоблогер Ивангай стал новым героем «вДудя». Он рассказал Юрию Дудю, тоскует ли по популярности, почему уехал из России и как относится к Моргенштерну.

25-летний Иван Рудской (настоящее имя блогера) поделился деталями отношений с Марьяной Ро — как они познакомились и сколько встречались. Лавстори, по его словам, закончилось нервным срывом: «я понял, что могу кукухой поехать, если продолжу эти отношения». На вопрос о том, поднимал ли блогер руку на партнершу он ответил отрицательно.