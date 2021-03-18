«Самокат» начнет доставлять технику и косметику

Сервис экспресс-доставки «Самокат» планирует в 4 раза увеличить ассортимент товаров — до 10 тыс. единиц. Он расширит как существующие категории товаров, так и добавит новые — мелкую бытовую технику, косметику и другие. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на совладельца компании Вячеслава Бочарова.

Для расширения ассортимента сервис начал открывать склады площадью от 1000 квадратных метров. Из них товары будут доставлять в дарксторы (мини-склады площадью 180-220 квадратных метров) для сборки заказа. Товары новых категорий будут доставлять минимум за 75 минут.

В приложении «Самоката» можно будет выбрать товары из стандартного ассортимента или из расширенного. После этого пользователя проинформируют о времени доставки.

«Самокат» был основан Бочаровым и Родионом Шишковым в 2018 году. Сейчас он работает в шести городах — Москве, Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Самаре. В ближайшие три месяца сервис планирует запуск во всех российских городах-миллионниках.

В мае прошлого года 75,6% компании приобрело совместное предприятие Mail.ru Group и Сбера — «О2О холдинг». По данным «Ведомостей», на 2020 год у сервиса было 400 дарксторов, доставкой занимались 8000 человек, а годовая выручка составила 9,7 млрд рублей.