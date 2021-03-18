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Умер отрицавший коронавирус президент Танзании Джон Магуфули. Оппозиция говорит, что из‑за COVID-19

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:12

В возрасте 61 года скончался президент Танзании Джон Магуфули. Об этом сообщила в эфире государственного телевидения вице-президент страны Самия Сулуху Хасан.

Она заявила, что причиной смерти Магуфули стала сердечная болезнь, мучившая его десять лет. Начата подготовка к похоронам, в стране объявлен двухнедельных траур. Согласно конституции Танзании, вице-президент Хасан займет место главы государства на остаток срока правления Магуфули. Он был первым президентом Танзании, скончавшимся при исполнении служебных обязанностей, а Хасан станет первой женщиной-президентом в истории страны.

Слухи о том, что президент умер, появились после отсутствия Магуфули в публичном пространстве с 27 февраля. В начале марта местная оппозиция заявила, что лидера Танзании с коронавирусом доставили самолетом в Кению, а затем в коме госпитализировали в Индию. Официальные лица эту информацию опровергали и советовали танзанийцам не прислушиваться к спекуляциям из‑за границы.

Джон Магуфули очень скептически относился к пандемии коронавируса. Он советовал лечиться молитвами и травами, выступал против ношения масок и социальной дистанции и заявлял, что Танзания победила вирус. Страна перестала сообщать данные о коронавирусе в мае прошлого года, когда было зарегистрировано 509 случаев заболевания и 21 смерть. Он высмеивал тесты на коронавирус и называл вакцинацию частью заговора Запада с целью отнять богатство Африки.

Первый срок президентва Джона Магуфули начался в 2015 году. Он был переизбран на второй срок в 2020 году, набрав 84% голосов. Лидеры оппозиции назвали выборы сфальсифицированными и не признали их результатов.

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