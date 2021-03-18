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Умер бывший дирижер Метрополитен-оперы Джеймс Ливайн

Рустам Абдуллин
Сегодня в 9:22

9 марта в возрасте 77 лет скончался бывший руководитель Метрополитен-опера, Бостонского и Мюнхенского симфонических оркестров Джеймс Ливайн, сообщил The New York Times личный врач дирижера Лен Горовиц.

Музыкант умер в калифорнийском Палм-Спрингс. Причины смерти и почему о ней не сообщили раньше, Горовиц не уточнил.

Джеймс Ливайн был одним из самых успешных и востребованных дирижеров мира. Он стал музыкальным руководителем Метрополитен-оперы в 1976 году. В 1997 году ему была присвоена Национальная медаль США в области искусств, а в 1984 году Ливайн был признан музыкантом года. Дирижер 37 раз номинировался на премию «Грэмми» и 10 раз становился ее лауреатом.

В декабре 2017 года The New York Times опубликовал материал, в котором мужчина, чье имя не раскрывалось, рассказал о домогательствах со стороны Ливайна, которые происходили с 1985 года. По словам заявителя, первый раз это произошло, когда ему было 15 лет, а дирижеру — 41.

После этих публикаций руководство Метрополитен-оперы проинтервьюировало 70 человек и в итоге пришло к выводу, что Ливайн «домогался уязвимых артистов на ранних этапах их карьеры, когда он имел над ними власть». После этого Метрополитен-опера уволила дирижера.

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