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Годовой доход Канье Уэста вырос на 500%

Рустам Абдуллин
Сегодня в 8:46

Состояние американского рэпера Канье Уэста превысило 6,6 млрд долларов — это на 500% больше, чем в прошлом году, пишет Bloomberg.

Доходы Уэста выросли благодаря сделке с двумя крупными брендами одежды. Компания исполнителя по продаже одежды и кроссовок Yeezy заключила с брендами Adidas и Gap соглашение, стоимость которого оценивается в 3,2-4,7 млрд долларов. Ранее он подписал 10-летнее соглашение о создании и продаже одежды для мужчин, женщин и детей под брендом Yeezy Gap.

Поскольку Уэст единственный владелец компании, эти деньги можно отнести к его личному капиталу, который также включает стоимость его музыкальной библиотеки на сумму 1,9 млрд долларов, личные сбережения, акции и другие активы — например, танк за 500 тысяч долларов.

Продажи его кроссовок Adidas выросли на 31% в прошлом году (годовой доход составил 1,7 миллиарда долларов), а его партнерство с Gap, которое планируют запустить в июле, как ожидается, в первый год принесет 150 миллионов долларов.

Согласное документам в распоряжении издания, в Gap считают, что инвестиции в одежду Yeezy принесут не меньше миллиарда долларов в течение восьми лет. Бренд надеется, что это вернет молодежь в их магазины.

В 2016 году Канье Уэст рассказал своим читателям в твиттере, что у него есть долг в размере 53 млн долларов, и попросил помолиться за него. Предположительно, большую часть долга рэпер накопил из‑за своих не самых прибыльных начинаний в моде.

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